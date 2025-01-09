Айхан Гаджизаде: Если Армения заинтересована в мире, она должна отказаться от территориальных претензий

Если Армения заинтересована в мире, она должна отказаться от территориальных претензий.

Если Армения заинтересована в мире, то она должна отказаться от территориальных претензий.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По его словам, "миролюбивый нарратив" Армении игнорирует важнейшее условие построения прочного мира и стабильности в регионе - уважение к территориальной целостности и суверенитету государств: "Но что все это на самом деле означает? Премьер-министр Никол Пашинян, пусть ваши дела говорят громче слов".

"Если Армения действительно заинтересована в установлении мира с соседями, почему она всячески избегает начала процесса отказа от претензий на территории, которые они называют "Западной Арменией" и "Нагорно-Карабахской Республикой", что закреплено в ее Конституции и национальном законодательстве? Извините, но ваши аргументы нельзя считать подтверждением "добрых намерений" Армении", - заявил пресс-секретарь.