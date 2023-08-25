Айхан Гаджизаде: Дата очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении неизвестна

"Пока нет информации о дате следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна".

"Пока нет информации о дате следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна".

Об этом Report сообщил руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что между Баку и Ереваном продолжаются мирные переговоры.

"Процесс продолжается. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов коснулся этого вопроса 24 августа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных учреждений культуры Королевства Бельгия Хаджой Лабиб. Информации о следующих встречах пока не имеется", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Представитель МИД подтвердил, что Армения передала Азербайджану новые предложения относительно мирного соглашения.

Отметим, что последняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении состоялась 25 июля в Москве.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на заседании правительства заявил, что Армения передала Азербайджану новые предложения относительно подписания мирного соглашения.