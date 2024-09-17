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Айхан Гаджизаде: Более 30 стран хотят стать членами БРИКС, что говорит о растущем интересе к организации

Айхан Гаджизаде: Более 30 стран хотят стать членами БРИКС, что говорит о растущем интересе к организации Более 30 стран, помимо Азербайджана, обратились с просьбой о присоединении к БРИКС. В целом, представленность в организации стран из различных географических регионов, имеющих значительный вес в мировой экономике, свидетельствует о растущем интересе к орг
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 21:06
Айхан Гаджизаде: Более 30 стран хотят стать членами БРИКС, что говорит о растущем интересе к организации

Более 30 стран, помимо Азербайджана, обратились с просьбой о присоединении к БРИКС. В целом, представленность в организации стран из различных географических регионов, имеющих значительный вес в мировой экономике, свидетельствует о растущем интересе к организации, и Азербайджан является одной из заинтересованных сторон.

Об этом в интервью Report сообщил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что наша страна направила официальное обращение о членстве в БРИКС председателю организации 2 апреля текущего года.

- БРИКС - это международная межправительственная платформа сотрудничества, действующая около 18 лет. В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. БРИКС охватывает более 30% территории, около 43% населения и 26% ВВП мира. Государства-члены организации обладают большими природными ресурсами, крупным внутренним рынком и трудовыми резервами, некоторые члены имеют высокотехнологичную промышленность. В БРИКС объединились государства, являющиеся членами таких международных и региональных структур, как Совет Безопасности ООН, Большая двадцатка, Движение неприсоединения, Африканский союз, Шанхайская организация сотрудничества. Все это сделало БРИКС важной платформой, имеющей особый вес в системе международных отношений", - сказал он.

А.Гаджизаде подчеркнул, что сотрудничество в рамках БРИКС основано на невмешательстве во внутренние дела, равенстве и взаимной выгоде.

"В документах БРИКС выражается решимость работать совместно для установления мира и безопасности в мире на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в дела друг друга, уважения к территориальной целостности, а также на основе норм и принципов международного права. В рамках БРИКС существует широкий спектр направлений сотрудничества. В целом, сотрудничество в рамках БРИКС осуществляется по трем основным направлениям – политика и безопасность, финансы и экономика, культура и отношения между народами.

Азербайджан, будучи надежным партнером в регионе, продолжает вносить вклад в сохранение международного и регионального мира и безопасности, развивает сотрудничество в направлении укрепления верховенства международного права. С этой целью развивается и углубляется наше сотрудничество на многих международных многосторонних платформах", - подытожил представитель МИД.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: 30-dan çox ölkənin BRICS-ə üzvlük üçün müraciəti təşkilata artan marağı göstərir

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