Айхан Гаджизаде: Баку ждет от Парижа официальных извинений

Азербайджан ждет от Франции, как хозяйки Олимпийских игр, официальных извинений в связи с высказываниями французского телеведущего в адрес страны на открытии Олимпиады в Париже.

Азербайджан ждет от Франции, как хозяйки Олимпийских игр, официальных извинений в связи с высказываниями французского телеведущего в адрес страны на открытии Олимпиады в Париже.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя извинения, принесенные Азербайджану Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с инцидентом.

"Мы ждем, что после МОК Франция также принесет извинения, и требуем, чтобы подобные действия против Азербайджана не повторялись в будущем. Предвзятые высказывания, озвученные на официальном государственном канале Франции и служащие политизации Олимпийских игр, считаем частью кампании по очернению Азербайджана, и полагаем, что это было сделано целенаправленно", - заявил Гаджизаде.

Напомним, что сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения Азербайджану за высказывания ведущего телеканала France 2 в ходе церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. В письме было отмечено, что высказывания французского журналиста противоречат принципам и ценностям, которые Международный олимпийский комитет пропагандирует через спорт и Олимпийские игры.