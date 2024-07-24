Айхан Гаджизаде: Баку всегда был готов к переговорам с Ереваном в России и на других площадках

Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках.
Как передает Report, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности Москвы организовать встречу сторон.
"Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках", - сказал Гаджизаде.
Ранее на брифинге Мария Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией "в предпочтительном для сторон двустороннем формате".