О нас

Айхан Гаджизаде: Баку всегда был готов к переговорам с Ереваном в России и на других площадках

Айхан Гаджизаде: Баку всегда был готов к переговорам с Ереваном в России и на других площадках Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках.
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 15:07
Айхан Гаджизаде: Баку всегда был готов к переговорам с Ереваном в России и на других площадках

Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности Москвы организовать встречу сторон.

"Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках", - сказал Гаджизаде.

Ранее на брифинге Мария Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией "в предпочтительном для сторон двустороннем формате".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan Rusiyada və digər platformalarda Ermənistanla danışıqlara hər zaman hazır olub

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi