Айхан Гаджизаде: Баку всегда был готов к переговорам с Ереваном в России и на других площадках

Айхан Гаджизаде: Баку всегда был готов к переговорам с Ереваном в России и на других площадках

Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках.

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Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках. Как передает Report, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности Москвы организовать встречу сторон. "Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках", - сказал Гаджизаде. Ранее на брифинге Мария Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией "в предпочтительном для сторон двустороннем формате". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram