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Айхан Гаджизаде: Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения

Айхан Гаджизаде: Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения Все шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 13:34
Айхан Гаджизаде: Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения

Все шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов в рамках проводимых мероприятий.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации в регионе.

Он отметил, что несмотря на то, что азербайджанцы, подвергшиеся массовым убийствам в ходе почти 30-летней военной оккупации, были лишены своих прав, Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян. "Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом", - заявил пресс-секретарь МИД.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan has always been committed to protection of civilians and civilian objects within its conducted actions 
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Azərbaycan hər zaman həyata keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində mülki əhalinin qorunmasına sadiq olub"

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