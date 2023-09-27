Айхан Гаджизаде: Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения

Все шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

Все шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов в рамках проводимых мероприятий.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации в регионе.

Он отметил, что несмотря на то, что азербайджанцы, подвергшиеся массовым убийствам в ходе почти 30-летней военной оккупации, были лишены своих прав, Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян. "Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом", - заявил пресс-секретарь МИД.