О нас

Айхан Гаджизаде: Азербайджан создал пункт пропуска из-за злоупотреблений со стороны Армении

Айхан Гаджизаде: Азербайджан создал пункт пропуска из-за злоупотреблений со стороны Армении "Азербайджан создал пограничный КПП на границе двух стран из-за неправомерного использования Арменией дороги Лачын-Ханкенди и вытекающих из этого угроз безопасности".
Внешняя политика
23 апреля 2023 г. 16:39
Айхан Гаджизаде: Азербайджан создал пункт пропуска из-за злоупотреблений со стороны Армении

"Азербайджан создал пограничный КПП на границе двух стран из-за неправомерного использования Арменией дороги Лачын-Ханкенди и вытекающих из этого угроз безопасности".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Для проезда армянских жителей Карабахского региона в обоих направлениях будут созданы соответствующие условия", - отметил он.

Напомним, что, в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди, 23 апреля в 12:00 подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: “Azərbaycan Ermənistanın sui-istifadəsi səbəbindən sərhəd-keçid məntəqəsi yaradıb”

Другие новости из категории

Официальный Баку: Для проезда армянских жителей, проживающих в Карабахе, будут созданы необходимые условия
Официальный Баку: Для проезда армянских жителей, проживающих в Карабахе, будут созданы необходимые условия
23 апреля 2023 г. 16:21
МИД Азербайджана: Обеспечение безопасности границ является необходимым условием верховенства закона
МИД Азербайджана: Обеспечение безопасности границ является необходимым условием верховенства закона
23 апреля 2023 г. 16:14
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
23 апреля 2023 г. 15:55
Очередная провокация Армении делает необходимыми карательные меры или антитеррористическую операцию
Очередная провокация Армении делает необходимыми карательные меры или антитеррористическую операцию
22 апреля 2023 г. 22:58
Попустительство РМК в свете сегодняшней провокации Армении сократит сроки его пребывания в регионе
Попустительство РМК в свете сегодняшней провокации Армении сократит сроки его пребывания в регионе
22 апреля 2023 г. 20:16
МИД: Армения должна немедленно прекратить военные провокации на суверенной территории Азербайджана
МИД: Армения должна немедленно прекратить военные провокации на суверенной территории Азербайджана
22 апреля 2023 г. 19:51
Эльчин Амирбеков: Армения больше страдает от отсутствия мирного соглашения с Азербайджаном
Эльчин Амирбеков: Армения больше страдает от отсутствия мирного соглашения с Азербайджаном
22 апреля 2023 г. 17:37
В Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
22 апреля 2023 г. 13:00
Рэйчел Авраам: Израиль всегда стремился к хорошим отношениям с тюркскими странами
Рэйчел Авраам: Израиль всегда стремился к хорошим отношениям с тюркскими странами
22 апреля 2023 г. 12:50
Госдеп: Нормализация отношений Армении и Азербайджана имеет важное значение для Блинкена
Госдеп: Нормализация отношений Армении и Азербайджана имеет важное значение для Блинкена
21 апреля 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi