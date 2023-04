Айхан Гаджизаде: Азербайджан создал пункт пропуска из-за злоупотреблений со стороны Армении

"Азербайджан создал пограничный КПП на границе двух стран из-за неправомерного использования Арменией дороги Лачын-Ханкенди и вытекающих из этого угроз безопасности".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Для проезда армянских жителей Карабахского региона в обоих направлениях будут созданы соответствующие условия", - отметил он.

Напомним, что, в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди, 23 апреля в 12:00 подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.