Айхан Гаджизаде: Азербайджан предложил армянским жителям Карабахского региона все необходимое

Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни.

Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в социальной сети "Х", комментируя высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы нехватке медикаментов и продуктов питания в Карабахе.

"Все это - продукт лживой армянской пропаганды! Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни", - говорится в публикации.

По словам Гаджизаде, неоднократный отказ от доброй воли Азербайджана свидетельствует о том, что все озвученные обвинения не имеют под собой никакой почвы.