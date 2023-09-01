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Айхан Гаджизаде: Азербайджан предложил армянским жителям Карабахского региона все необходимое

Айхан Гаджизаде: Азербайджан предложил армянским жителям Карабахского региона все необходимое Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 14:53
Айхан Гаджизаде: Азербайджан предложил армянским жителям Карабахского региона все необходимое

Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в социальной сети "Х", комментируя высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы нехватке медикаментов и продуктов питания в Карабахе.

"Все это - продукт лживой армянской пропаганды! Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни", - говорится в публикации.

По словам Гаджизаде, неоднократный отказ от доброй воли Азербайджана свидетельствует о том, что все озвученные обвинения не имеют под собой никакой почвы.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Almaniya XİN başçısının fikirləri erməni təbliğatının məhsuludur"

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