Айхан Гаджизаде: Проживающие в Карабахе армяне получат поддержку от властей Азербайджана

Азербайджан будет оказывать поддержку армянскому населению Карабаха.

Азербайджан будет оказывать поддержку армянскому населению Карабахского региона.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Он отметил, что участившиеся систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении, продолжение минирования наших территорий привели к "контртеррористическим мероприятиям азербайджанских сил против представителей сепаратистского и марионеточного режима, установленного в Карабахе".

Гаджизаде отметил, что сам премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о том, что Азербайджан не нападал на гражданское население в ходе этих антитеррористических мероприятий.

"Карабахский регион всегда был частью Азербайджана, и все этнические меньшинства Азербайджана жили в гармонии. Азербайджан - многонациональная страна, армяне и азербайджанцы всегда жили бок о бок на протяжении всей истории", - сказал он, добавив, что Азербайджан обеспечит осуществление программы по реинтеграции армян Карабаха.