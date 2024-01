Айхан Гаджизаде: Армения искажает факты о Январской трагедии

Армения искажает факты о Январской трагедии.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в соцсети Х, комментируя необоснованные претензии МИД Армении.

"Явный случай лицемерия: Армения искажает факты о Январской трагедии. Обвинения в адрес Азербайджана в депортации и этнических чистках не только абсурдны, но и являются попыткой скрыть систематическую политику этнических чисток против азербайджанцев", - говорится в публикации.