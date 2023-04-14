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МИД Азербайджана: Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению

МИД Азербайджана: Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 17:57
МИД Азербайджана: Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению

Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть транспортные коммуникации, выполнить обязательства в рамках трехстороннего заявления и воздерживаться от шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA: Instead of baseless statements, Armenia should return to negotiations on peace treaty
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan əsassız bəyanatlar vermək əvəzinə sülh sazişi üzrə danışıqlara qayıtmalıdır"

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