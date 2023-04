МИД Азербайджана: Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению

Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть транспортные коммуникации, выполнить обязательства в рамках трехстороннего заявления и воздерживаться от шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - говорится в публикации.