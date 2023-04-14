МИД Азербайджана: Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению
МИД Азербайджана: Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашениюВместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.
Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться за стол переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению.
Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.
"Вместо того, чтобы выступать с безосновательными заявлениями, Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть транспортные коммуникации, выполнить обязательства в рамках трехстороннего заявления и воздерживаться от шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - говорится в публикации.
Instead of baseless statements, #Armenia should return to negotiations on peace agreement, open communications, comply with obligations w/in Trilateral Statement, incl. the complete withdrawal of its forces from Azerbaijan, & refrains from steps agnst ter. integrity & sov. of . https://t.co/ah2YirWUmB