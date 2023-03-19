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Айхан Гаджизаде: Армения должна прекратить препятствовать реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане

Айхан Гаджизаде: Армения должна прекратить препятствовать реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане Армения должна прекратить препятствовать контактам с целью реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане.
Внешняя политика
19 марта 2023 г. 19:11
Айхан Гаджизаде: Армения должна прекратить препятствовать реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане

Армения должна прекратить препятствовать контактам с целью реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанское заявление МИД Армении от 18 марта.

"Как известно, еще до войны 2020 года с первого дня прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна цепочка провокаций, совершенных армянской стороной как в плане заявлений, так и действий, подорвала переговорный процесс по урегулированию бывшего армяно-азербайджанского конфликта и привела к серьезному росту напряженности в регионе. Хорошо известно, что под руководством Н.Пашиняна Армения приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, предусматривающую концепцию “новой войны за новые территории” и определяющую стратегическую цель этой страны в переговорном процессе как сохранение последствий войны, погрузившись в синдром безнаказанности после столкновений в июле 2020 года, выдвинула семь необоснованных условий против Азербайджана. Армянская сторона, не забывая о своей привычке выдвигать условия, препятствует реинтеграции армянских жителей Азербайджана. Армянская сторона с целью воспрепятствования решительным действиям азербайджанской стороны по ведению диалога с армянскими жителями прибегает к провокациям, которые побуждают представителей армянских жителей выступить против предложения о проведении очередного диалога в Баку и выдвинуть три условия относительно процесса. Похоже, армянская сторона не переваривает успешный диалог с жителями Армении за последние два года по поводу строительства новой Лачынской дороги, Сарсангского водохранилища и ряда других вопросов. Тот факт, что армянская сторона не скрывает своего враждебного отношения к термину "реинтеграция" и описывает это понятие как призыв против диалога и мира, свидетельствует о ее намерении продолжать свои безосновательные территориальные претензии под новыми формами. Если армянская сторона заинтересована в установлении мира в регионе, она должна пресекать попытки вмешательства и воспрепятствования контактам центральных властей Азербайджана с армянским населением с целью реинтеграции", - заявил А.Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Ermənistan Azərbaycanın erməni sakinlərinin reinteqrasiyasına əngəl törətməyə son qoymalıdır"

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