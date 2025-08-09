Айгюн Аттар: Россия полностью потеряла Южный Кавказ из-за подписанных в США документов

Россия полностью потеряла Южный Кавказ после подписанных в США документов.
Она отметила, что ошибочная политика России в отношении Азербайджана обошлась ей дорого.
"Контроль над Зангезурским коридором, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, мог быть фактически передан России. Но РФ лишилась этой возможности", - отметила эксперт.
По ее словам, на Южный Кавказ уже пришел мир: "Проигравшими оказались Россия, Франция и армянская диаспора. Поэтому подписи, поставленные в Вашингтоне, очень важны".