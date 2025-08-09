О нас

Айгюн Аттар: Россия полностью потеряла Южный Кавказ из-за подписанных в США документов

Айгюн Аттар: Россия полностью потеряла Южный Кавказ из-за подписанных в США документов Россия полностью потеряла Южный Кавказ после подписанных в США документов.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 02:52
Айгюн Аттар: Россия полностью потеряла Южный Кавказ из-за подписанных в США документов

Россия полностью потеряла Южный Кавказ после подписанных в США документов.

Как передает Report, об этом в эфире турецкого телеканала Haber Global заявила председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана профессор Айгюн Аттар.

Она отметила, что ошибочная политика России в отношении Азербайджана обошлась ей дорого.

"Контроль над Зангезурским коридором, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, мог быть фактически передан России. Но РФ лишилась этой возможности", - отметила эксперт.

По ее словам, на Южный Кавказ уже пришел мир: "Проигравшими оказались Россия, Франция и армянская диаспора. Поэтому подписи, поставленные в Вашингтоне, очень важны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aygün Attar: Rusiya ABŞ-də atılan imzalarla Cənubi Qafqazı tamamilə itirdi

Самое важное

Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi