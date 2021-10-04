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Айгюн Аттар: Открытие Зангезурского коридора является важным вопросом

Айгюн Аттар: Открытие Зангезурского коридора является важным вопросом "Мы слушали выступления президента Азербайджана, в которых он анализировал ситуацию во время 44-дневной войны. Азербайджан решил карабахский вопрос".
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 11:36
Айгюн Аттар: Открытие Зангезурского коридора является важным вопросом

"Мы слушали выступления президента Азербайджана, в которых он анализировал ситуацию во время 44-дневной войны. Азербайджан решил карабахский вопрос".

Как сообщает Report, об этом заявила член Комитета по внешней политике и безопасности Администрации президента Турции, председатель турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Айгюн Аттар во время выступления на конференции "Геополитическая ситуация на Южном Кавказе к 100-летию Карсского договора".

"Азербайджанский лидер заявил, что поддерживает проект платформы 3+3, предложенный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в то же время выразил готовность после этого предпринять дипломатические шаги, обеспечивающие мир и стабильность на Южном Кавказе", - сказала А.Аттар.

Она напомнила, что главы государств Азербайджана и Турции подписали "Шушинскую декларацию" исходя из возможностей, предоставленных Карсским соглашением: "Потому что подписанным 13 декабря 1921 года документом Армения заявила об отказе от земельных претензий к своим соседям".

A. Аттар также подчеркнула, что открытие Зангезурского коридора является важным вопросом: "Мустафа Кемаль Ататюрк в 1921 году говорил о важности сухопутной связи Нахчывана с Азербайджаном. С экономической и политической точки зрения открытие Зангезурского коридора является важным вопросом. Азербайджан продемонстрировал решительную позицию в этом вопросе. Карсское соглашение отвечает современному международному праву, о котором говорят политики Азербайджана, Турции, России, Грузии".

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Версия на английском языке Aygun Attar says opening of Zangazur corridor is important
Версия на азербайджанском языке Aygün Attar: "Zəngəzur dəhlizinin açılması vacib məsələdir"

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