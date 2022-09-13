Айгюн Аттар: Армения наносит урон процессу нормализации отношений с Азербайджаном

Армения наносит урон процессу нормализации отношений с Азербайджаном

Армения наносит урон процессу нормализации отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, глава Фонда сотрудничества и солидарности дружбы Турция-Азербайджан и Азербайджанского дома Айгюн Аттар написала об этом на своей странице в Twitter.

"Армения совершает вооруженные вылазки вдоль границ в районе освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В направлении границы с Лачыном устанавливаются мины. В результате Азербайджан использует право на самооборону в соответствии с международным правом", - написала Аттар.