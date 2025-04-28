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Айгюн Алиева: Азербайджан стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальными Югом и Севером

Айгюн Алиева: Азербайджан стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальными Югом и Севером Азербайджан последовательно стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 10:37
Айгюн Алиева: Азербайджан стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальными Югом и Севером

Азербайджан последовательно стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики Айгюн Алиева на церемонии открытия учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

"Важно отметить, что концепция Глобального Юга выходит за рамки простой географии. Она воплощает в себе экономическую, политическую и социальную основу. Эта основа требует нового подхода к глобальным вызовам и подчеркивает непреходящую важность межрегиональной солидарности. Вызывает сожаление тот факт, что значительная часть населения, проживающего в странах Глобального Юга, страдает от нищеты, неблагоприятных последствий изменения климата, колониального наследия, цифрового неравенства, неравенства в торговле и других систематических проблем. Являясь заслуживающим доверия и ответственным членом международного сообщества, Азербайджан последовательно стремится служить связующим звеном между Глобальным Югом и Глобальным Севером", - отметила она.

По словам Алиевой, в прошлом году, приняв у себя престижную конференцию COP29, Азербайджан внес значительный вклад в глобальные усилия по борьбе с последствиями изменения климата.

"Конференция COP29 стала важной вехой и для гражданского общества Азербайджана. Как Агентство по государственной поддержке НПО, так и представители местных НПО входили в состав организационного комитета Конференции. Как вам хорошо известно, COP в Баку отличалась активным участием почти 10 000 представителей НПО. Во время COP29 агентство объявило грандиозный конкурс для азербайджанских НПО, тем самым предоставив им возможность совместно с международными партнерами реализовать проект, направленный на устранение последствий изменения климата. В результате этого конкурса был реализован ряд успешных проектов и инициатив", - отметила она.

Айгюн Алиева подчеркнула, что Платформа НПО Глобального Юга станет важной площадкой для обсуждения ключевых и глобальных вопросов.

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Версия на английском языке Aygun Aliyeva: Azerbaijan strives to strengthen its role as bridge between Global South and Global North
Версия на азербайджанском языке Aygün Əliyeva: Azərbaycan Qlobal Cənub və Qlobal Şimal arasında əlaqələndirici rolunu gücləndirməyə çalışır

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