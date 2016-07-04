Посол: Кыргызстан гордится и восхищается успехами Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Кыргызстана в Азербайджане Айджигитом Бурановым.

- Как Вы оцениваете уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном? Удовлетворены ли Вы уровнем этих отношений и что необходимо для их повышения?

- Как и ранее, нынешнее кыргызско-азербайджанское сотрудничество основывается на взаимовыгодном партнерстве, дружбе, и, в целом, успешно развивается в политической, экономической, техническо-гуманитарной и иных сферах. Благодаря официальному визиту в 2012 году в Азербайджан президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и высокому уровню взаимных отношений между лидерами двух стран, нашим отношениям присуще взаимное доверие, близость позиций и по многим региональным и мировым вопросам. На практике, Азербайджан и Кыргызстан активно сотрудничают на международной арене и организаций, таких как СНГ, ТюркПА, Тюрксой и т.д.

- Как обстоят дела в плане экономического сотрудничества? Имеются ли какие-нибудь совместные проекты? Не влияет ли тот факт, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, на наши торговые связи?

- Нынешний объем внешнеторгового сотрудничества, инвестиционный потенциал не соответствует реальным возможностям. У нас есть большие возможности для взаимного сотрудничества и торгово-экономических отношений. Возможно, для Кыргызстана будет интересен опыт Азербайджана в области сельского хозяйства и перерабатывающих возможностей, а для Азербайджана будет интересен опыт создания кластера для туристической и швейной промышленности. Мы не можем говорить сейчас о высоком уровне двусторонних торговых отношений. Мы надеемся, что Азербайджан и Кыргызстан продолжат переговоры для расширения сотрудничества по вышеназванным сферам и по созданию совместных предприятий.

К сожалению, у нас перечень товаров для экспорта незначительный. Только в 2014 году наш товарооборот вырос до 20 млн. долларов. Но в дальнейшем этот товарооборот упал до 4 млн. долларов. Это невысокий показатель.

- Каков туристический потенциал между странами? Чем Кыргызстан может привлечь азербайджанских туристов?

- Как Вы знаете, 3 сентября в Кыргызстане откроются 2-е Всемирные игры кочевников. На эти игры прибудут много спортсменов и туристов. В 2014 году были проведены первые игры, где Азербайджан принял достойное участие и показали высокий уровень своего представительства. Мы надеемся, что и в этом году азербайджанские официальные лица, спортсмены и артисты приедут на игры.

Для Кыргызстана эти игры весьма важны, поскольку эти игры - это возрождение культурного наследия кочевых народов, возможность показать всему миру величие кочевой цивилизации, увидеть кочевые традиции в первозданном виде. Поэтому на эти игры приглашены главы государств и правительств, представители СМИ, общественные деятели, спортсмены и артисты из более 50 стран мира.

- В Кыргызстане проживает большое число азербайджанцев. Какова их роль в социальной жизни страны?

- По разным оценкам в стране проживает 18 тыс. азербайджанцев. Диаспора Азербайджана живет и вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана. Многие ее представители работают на государственных должностях, на научно-технических предприятиях, в общественных организациях. Азербайджанская диаспора одна из активных общин Кыргызстана. Не удивительно, что на 4-й Съезд азербайджанцев мира приехали самые достойные представители вашей диаспоры в Кыргызстане.

- Азербайджан и Кыргызстан сегодня сталкиваются с угрозами международного терроризма. Как две страны сотрудничают для противодействия этой беде?

- В сентябре в Кыргызстане планировался совместный форум служб и организаций двух стран. Наша страна резко осуждает все формы терроризма и поддерживает позицию Азербайджана, проводящего миролюбивую политику.

- Какова позиция Кыргызстана в вопросе Нагорного Карабаха, в частности после апрельской эскалации насилия со стороны Армении?

- Позиция Кыргызстана по этому вопросу была выражена 5 апреля текущего года министерством иностранных дел, в котором озвучивается призыв незамедлительно сесть за стол переговоров и мирными дипломатическими средствами найти взаимовыгодное решение, а также выразил готовность всячески содействовать решению карабахского конфликта по примеру первого опыта Бишкекского протокола 5 мая 1994 года.

- Ожидаются ли в ближайшее время взаимные визиты на официальном уровне?

- Кыргызстан ожидает ответный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек. Кроме того, ожидается участие Азербайджана в таких важных форумах, как саммит СНГ, саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Кыргызстан также направил приглашение главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову и спикеру Милли Меджлиса Огтаю Асадову посетить Кыргызстан в любое удобное для них время.

- Что бы Вы пожелали азербайджанскому народу?

- В первую очередь хотелось бы пожелать счастья, благополучия в преддверии Рамазан байрамы, пожелать успехов, здоровья и решения всех вопросов, стоящих перед Азербайджаном. Мы гордимся и восхищаемся успехами Азербайджана. Надеемся, что братские отношения между двумя братскими странами будут крепнуть.