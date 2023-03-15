О нас

Айдын Сафиханлы: Франция ведет страшную войну против алжирского народа более 130 лет

Айдын Сафиханлы: Франция ведет страшную войну против алжирского народа более 130 лет Мир не должен забывать массовые зверства, совершенные Францией против алжирского народа и других стран Африки, Юго-Восточной Азии, и должен требовать справедливости. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить эти трагедии в будущем.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 11:05
Айдын Сафиханлы: Франция ведет страшную войну против алжирского народа более 130 лет

Мир не должен забывать массовые зверства, совершенные Францией против алжирского народа и других стран Африки, Юго-Восточной Азии, и должен требовать справедливости. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Как сообщает Report, об этом глава Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, член Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Айдын Сафиханлы заявил на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, Франция уже более 130 лет ведет страшную войну против алжирского народа, унесшую жизни более 1,5 млн человек.

Руководитель аппарата отметил, что одной из актуальных проблем является вопрос привлечения к ответственности всех совершавших преступления против мира и человечности, военные преступления: "В связи с этим международное право разработало ряд механизмов. Один из них - международные суды”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Aydin Safikhanli: For more than 130 years, France has waged terrible war against Algerian people
Версия на азербайджанском языке Aydın Səfixanlı: "Fransa 130 ildən artıqdır ki, Əlcəzair xalqına qarşı dəhşətli müharibə aparır"

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 01:32
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
14 марта 2023 г. 20:57
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
14 марта 2023 г. 20:43
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi