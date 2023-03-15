Айдын Сафиханлы: Франция ведет страшную войну против алжирского народа более 130 лет

Мир не должен забывать массовые зверства, совершенные Францией против алжирского народа и других стран Африки, Юго-Восточной Азии, и должен требовать справедливости. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить эти трагедии в будущем.

Мир не должен забывать массовые зверства, совершенные Францией против алжирского народа и других стран Африки, Юго-Восточной Азии, и должен требовать справедливости. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Как сообщает Report, об этом глава Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, член Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Айдын Сафиханлы заявил на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, Франция уже более 130 лет ведет страшную войну против алжирского народа, унесшую жизни более 1,5 млн человек.

Руководитель аппарата отметил, что одной из актуальных проблем является вопрос привлечения к ответственности всех совершавших преступления против мира и человечности, военные преступления: "В связи с этим международное право разработало ряд механизмов. Один из них - международные суды”.