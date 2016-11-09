Айдын Мирзазаде: "Изменятся некоторые моменты в отношениях США к Южному Кавказу"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Фундамент отношений Азербайджана и США заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым. Обе страны сохранят дружеские отношения и сотрудничество, независимо от того, кто будет возглавлять правительство".

Об этом в заявлении Report сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, обе страны нужны друг-другу на международной арене и в совместной деятельности: "США, являясь одной из супердержав мира, обладают возможностью серьезно влиять на мировые процессы. Азербайджану удалось построить на Востоке демократично развивающееся, уникальное современное государство, которое самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнюю политику".

А.Мирзазаде отметил, что обе страны сотрудничают в разных отраслях: "Новоизбранный президент США Дональд Трамп в своих предвыборных заявлениях подчеркивал о важности ряда изменений во внешней политике страны. Правда, в его выступлениях не было какой-либо позиции в отношении Кавказа и нагорно-карабахского вопроса. Однако, считаю, что в пакете общих изменений изменится также ряд моментов в отношении к региону".

"Азербайджан представил модель построения сильного государства за счет своих ресурсов. Азербайджан является страной, где многие народы могут свободно развивать свою культуру и религию. Все эти вопросы периодически подчеркивались в предвыборных заявлениях Трампа. Надеюсь, что в период его руководства отношения между двумя странами укрепятся", - подчеркнул депутат.