Айдын Мирзазаде: Дружба Азербайджана и Таджикистана основана на схожей культуре и религии

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Существует нужда в широком сотрудничестве Азербайджана и Таджикистана в вопросе борьбы с терроризмом и радикализмом, так как обе страны столкнулись с подобными явлениями.

Как передает Report, об этом Национальному информационному агентству Таджикистана "Ховар" заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

"Отношения между двумя странами можно охарактеризовать как отношения между двумя друзьями и братьями. Наши страны сотрудничают во всех сферах, а также оказывают друг другу дружескую поддержку в международных отношениях. Основными направлениями сотрудничества являются экономические, гуманитарные и военно-технические отрасли", - заявил А.Мирзазаде.

По его словам, в корне дружеских отношений двух стран стоят исторически тесные отношения наших народов, схожая культура, одинаковая религия и мировоззрение.

"С этой точки зрения у наших отношений есть большое будущее. И, конечно же, периодические визиты официальных лиц еще больше усиливают дружеские перспективы", - добавил он.

Говоря о взаимодействии в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, азербайджанский депутат подчеркнул, что и Азербайджан, и Таджикистан столкнулись с подобными опасностями, в связи с чем существует потребность в широком сотрудничестве двух стран.

"Взаимное признание ожидающих нас опасностей и объявление об уважении территориальной целостности наших стран являются важными вопросами", - подчеркнул парламентарий.

Коснувшись темы энергетики, А.Мирзазаде указал, что обе страны имеют большой опыт в развитии энергоотрасли.

"Строительство Рогунской ГЭС является из основ гордости и перспектив Таджикистана. Я считаю, что решение вопроса уже вышло на рельсы и завершение его строительства будет возможным. Примечательно, ваша страна постоянно акцентирует внимание на том, что строительство этой станции отвечает интересам всех стран региона", - сказал он.

По его словам, он был в Таджикистане дважды и испытывает "большое уважение по отношению к этой стране, в особенности к таджикскому народу".

"Ваш народ имеет древнюю культуру, вызывающие уважение традиции и направленную на будущее целеустремленность", - сказал А.Мирзазаде.