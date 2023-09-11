Айдос Сарым: Сотрудничество Казахстана и Азербайджана вышло на уровень стратегического партнерства

На сегодняшний день сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном вышло на уровень стратегического партнерства.

На сегодняшний день сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном вышло на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом заявил депутат парламента Республики Казахстан Айдос Сарым, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, сейчас Казахстан уделяет большое внимание развитию транспортных проектов.

"Казахстан также изучает опыт Азербайджана в военно-технической сфере. Другой важный вопрос - это развитие тюркского сотрудничества. Есть хорошие форматы, которые мы должны развивать",- сказал он.