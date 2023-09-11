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Айдос Сарым: Сотрудничество Казахстана и Азербайджана вышло на уровень стратегического партнерства

Айдос Сарым: Сотрудничество Казахстана и Азербайджана вышло на уровень стратегического партнерства На сегодняшний день сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном вышло на уровень стратегического партнерства.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 11:46
Айдос Сарым: Сотрудничество Казахстана и Азербайджана вышло на уровень стратегического партнерства

На сегодняшний день сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном вышло на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом заявил депутат парламента Республики Казахстан Айдос Сарым, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, сейчас Казахстан уделяет большое внимание развитию транспортных проектов.

"Казахстан также изучает опыт Азербайджана в военно-технической сфере. Другой важный вопрос - это развитие тюркского сотрудничества. Есть хорошие форматы, которые мы должны развивать",- сказал он.

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Версия на английском языке Aidos Sarym: Kazakhstan-Azerbaijan co-op reached level of strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Aydos Sarım: “Qazaxıstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb”

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