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AIDA отремонтировало компьютерную лабораторию для инклюзивного образования в Иордании

AIDA отремонтировало компьютерную лабораторию для инклюзивного образования в Иордании AIDA отремонтировало компьютерную лабораторию для инклюзивного образования в Иордании
Внешняя политика
2 июня 2025 г. 13:28
AIDA отремонтировало компьютерную лабораторию для инклюзивного образования в Иордании

Агентство содействия международному развитию Азербайджана (AIDA) отремонтировало компьютерную лабораторию для студентов с ограниченными возможностями здоровья при Иорданском университете.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, данная лаборатория была создана AIDA в 2015 году.

Лаборатория капитально отремонтирована и оснащена специальным оборудованием нового поколения.

В церемонии открытия лаборатории приняли участие глава AIDA Эльмаддин Мехдиев, посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов, вице-президент Иорданского университета профессор Зияд Хавамдех, а также преподавательский состав и студенты университета.

Проект, направленный на поддержку инклюзивного образования, предоставит студентам с ограниченными физическими возможностями, обучающимся в Иорданском университете, возможность получить доступ к современным образовательным инструментам и ресурсам для развития своего потенциала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAIDA İordaniyada inklüziv təhsil üçün kompüter laboratoriyasını əsaslı təmir edib

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