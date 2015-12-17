AIDA оказывает помощь сирийским беженцами в Иордании

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 2015-й год был удачным для деятельности агентства. В этом году мы достигли больших успехов и расширили свою деятельность.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал руководитель Агентства по поддержке международного развития (AIDA) при МИД Азербайджана Ашраф Шихалиев.

По его словам, стремительное развитие Азербайджана в последние годы привело к тому, что Азербайджан стал донором помощи. Он назвал это важным этапом в истории страны. А.Шихалиев отметил, что агентство было создано в 2011-м году для централизованного распределения помощи.

Говоря о деятельности в гуманитарной сфере, А.Шихалиев отметил важность проведения Агентством кампании по борьбе с катарактой в Африке: "В рамках кампании, проводимой с Исламским банком развития, азербайджанскими офтальмологами было восстановлено зрение у 50 тыс. человек. Сейчас мы работаем над вторым этапом этой кампании".

А.Шихалиев также добавил, что AIDA оказывает в настоящее время помощь сирийским беженцами в Иордании: "В самой Иордании же AIDA предоставила специальные компьютеры для студентов-инвалидов".

Руководитель Агентства напомнил, что AIDA выделила в 2015 году 1 млн. долларов на борьбу с вирусом Эбола в Африке: "Помощь Азербайджана была потрачена на восстановление работоспособности у людей, которые пережили эту болезнь", - отметил он.

В качестве важного достижения Агентства по поддержке международного развития в 2015 году А.Шихалиев назвал вхождение представителя AIDA в Фонд по предотвращению чрезвычайных ситуаций ООН: "Это показывает, что Азербайджан участвует в глобальных гуманитарных вопросах. Это важно для молодого агентства. Это важно также и для того, чтобы приобрести новых партнеров".