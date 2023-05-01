Ахундов: В Армении открыли памятник совершившим в ХХ веке серию политических убийств террористам

В Армении открыли памятник террористам боевикам группировки "Немезис", которые в двадцатые годы ХХ века совершили серию политических убийств.

В Армении открыли памятник террористам, боевикам группировки "Немезис", которые в двадцатые годы ХХ века совершили серию политических убийств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на политолога Фуада Ахундова.

"24 апреля в Армении открыли памятник…террористам. Точнее, боевикам группировки "Немезис", которые в двадцатые годы ХХ века совершили серию политических убийств. Они расправлялись с членами правительств младотурок и Азербайджанской Народной Республики. Именно их в Армении почтительно именуют "мстителями" за "геноцид армян". Но они от этого не перестают быть террористами",- сказал он.

По словам Ф.Ахундова, важно помнить, что у этих террористов нашлись последователи - уже в семидесятые годы армянские террористы "нового поколения" осуществят "кампанию" убийств турецких дипломатов в разных странах, в том числе в США и Западной Европе. "И тоже уверяли, что они не просто бандиты и убийцы - они "мстители". За "геноцид 1915 года". И убивали при этом турецких дипломатов, которые во время Первой Мировой войны еще не родились на свет. Или, как это сделал Варужан Карапетян в аэропорту "Орли", подкладывали бомбу в гражданский лайнер - еще задолго до трагедии над Локерби. Или открывали огонь по пассажирам в аэропорту Анкары. "Тогда погибло полтора миллиона армян, какая разница, сколько ваших сейчас умрет?" - выкрикивал, по словам Ф. Ахундова, один из террористов.

Политолог считает, что именно подобным личностям теперь в Ереване ставят памятник, как "героям" и как "примеру для подражания".

"Честно говоря, казалось, что после памятника Гарегину Нжде Армении пасть ниже некуда. Напомним, что этот субъект добровольно пошел на службу Гитлеру, был агентом CD (Нюрнбергский процесс признал этих агентов военными преступниками), принимал активное участие в расправах над евреями, реализовывал награбленные во время Холокоста ценности…В Армении, разумеется, наготове легенда: Нжде поставили памятник не за службу Гитлеру, а за его "подвиги" в Зангезуре. Об этом даже сняли приторно-слезливый фильм. И вот в этом фильме Нжде спрашивает, сколько в Зангезуре осталось "турецких сел", после чего провозглашает: "Мы освободим эти села!". Это что, Наполеон захватил эти села, а Нжде собирается их освобождать? В Азербайджане вряд ли есть острая необходимость объяснять кому-либо, что "освобождали" села от мирного коренного азербайджанского населения. Достаточно посмотреть на сегодняшние села Карабаха или точнее на то, что от них осталось, чтобы понять, что значит по-армянски освобождать села",- сказал он.

Как уточнил политолог, за это Нжде поставили памятник в центре Еревана, а теперь там появился памятник террористам.

"Это же насколько смещены ценностные ориентиры у целого народа? В соцсети уже закинули версию: дескать, это инициатива дашнаков и т.д. Но памятник поставили не в частном дворе. На него как минимум власти должны были дать разрешение",- подметил он.

"И самое главное, в мире есть такой закон, как переход количественных изменений в качественные. "Эпизодов", связанных с попытками лепить из террористов героев, в Армении слишком много. Это и памятники боевикам АСАЛА в "Ераблуре", и улица, названная в честь террориста Монте Мелконяна, и многое другое",- добавил эксперт.

Он отметил, что историю своей страны ныне живущее поколение не выбирает, оно получает в наследство "что есть".

По его словам, расставлять в этой истории приоритеты, решать, кого считать героем, а кого преступником, оно может и должно: "Если в Армении в качестве героев выбирают террористов и убийц — это не "история так распорядилась". Это сегодняшний выбор, причем не только прошлого, но и будущего".

"Закон бумеранга" в самой Армении уже сработал — достаточно вспомнить, как в 1999 году группа террористов во главе с Наири Унаняном устроила расстрел в парламенте Армении. В 2016 году уже другая группа террористов захватила полицейскую базу и достаточно долго удерживала там заложников",- сказал он.

Политолог вспомнил, как именно 24 апреля 2001 г. французские власти в очередной раз поддержали Армению в ее пристрастиях к терроризму и досрочно освободили из тюрьмы международного террориста Варужана Карапетяна: "Но террор "made in Armenia" представляет опасность для всех. И реагировать на него надо соответственно, в том числе и во Франции. Но, судя по оригинальным танцевальным "па" министра иностранных дел Франции, исполненным в Ереване, официальный Париж и сегодня поддерживает героизацию терроризма в Армении, проявлением которой и является открытие памятника боевикам "Немезис".

