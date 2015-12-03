​Ахмет Давутоглу: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Турция всегда будет рядом с Азербайджаном для освобождения оккупированных азербайджанских территорий. Мы примем участие в проектах, осуществляемых для воцарения мира на Кавказе. Решение многих проблем в мире зависит от уважения территориальной целостности".

Как сообщает Report, об этом заявил на проведенной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместной пресс-конференции находящийся с визитом в Баку премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Премьер-министр отметил, что Южный Кавказ находится лицом к лицу с проблемой оккупации 20% территорий Азербайджана: "Хотелось бы отметить, что Турция поддерживает все шаги на пути воцарения продолжительного мира. Каждый, кто приходит к власти в Турции, первый свой визит совершает в Азербайджан. Я тоже совершил свой первый визит в родной Баку. Турция всегда будет там, где Азербайджан".

Давутоглу добавил, что при возможных трудностях, с которыми может столкнуться Азербайджан, Турция всегда будет рядом: "Мы говорим это не ради слова. Нами поддерживаются проекты. Проект TANAP возник на основе взаимных связей. Существуют такие крупные проекты, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан. В случае, если не будет реализован TANAP, это скажется и на Европе. Я говорил это и европейским лидерам. Я сказал, что каспийский путь является самой надежной и безопасной линией. Об этом я говорил также на встречах в Китае".

Премьер-министр также заявил о продолжении сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности.