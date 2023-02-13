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Ахмет Байрактар: Благодарю Азербайджан за то, что не оставил нас одних

Ахмет Байрактар: Благодарю Азербайджан за то, что не оставил нас одних Хочу поблагодарить Азербайджан за помощь, направленную в квартал Догукент города Кахраманмараш.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 14:41
Ахмет Байрактар: Благодарю Азербайджан за то, что не оставил нас одних

Хочу поблагодарить Азербайджан за помощь, направленную в квартал Догукент города Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сказал журналистам квартальный староста Ахмет Байрактар.

"Я благодарен вам за установленные в квартале Догукент палатки. Азербайджан не оставил нас одних во время этого стихийного бедствия. Сегодня - день единства и солидарности", - сказал Байрактар.

Отметим, что в настоящее время сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приступили к установке палаток в квартале Догукенд турецкого города Кахраманмараш для пострадавших в результате землетрясения в Турции.

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşın icra nümayəndəsi: "Azərbaycan bizi tək qoymadı, təşəkkür edirəm" 

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