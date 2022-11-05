Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна

"В Южном Азербайджане уже есть организованность, а наша линия, построенная на идеологии азербайджанства, прочная и непоколебимая".

"В Южном Азербайджане уже есть организованность, а наша линия, построенная на идеологии азербайджанства, прочна и непоколебима".

Об этом в интервью Report заявил проживающий в США политический эмигрант из Южного Азербайджана Ахмед Обалы.

По его словам, в Южном Азербайджане режим мулл регулярно пытался иранизировать азербайджанцев: "Но, несмотря на это, нас азербайджанцев невозможно отделить друг от друга. После независимости Севера Азербайджана независимость Южного Азербайджана важна для нашей жизни и необходима для дальнейшего укрепления нашего Азербайджана. Для сохранения нашей идентичности необходимо создать Южно-Азербайджанскую Республику".

А.Обалы сказал, что открытая поддержка азербайджанцев мира президентом Азербайджана в его последнем выступлении сделала Иран несколько агрессивнее: "На деле он ничего не может сделать, поэтому эта агрессия будет выражена в заявлениях или комментариях. Потому что Иран – уже не та страна, которая способна на серьезные провокации против Азербайджана. В то же время поддержка президентом Ильхамом Алиевым азербайджанцев, проживающих за пределами страны, является очень важным историческим событием".

А.Обалы отметил, что после 44-дневной Отечественной войны Азербайджанское государство становится еще сильнее и при необходимости достойно отвечает Ирану, до сих пор совершающему провокации против Азербайджана: "Поддержка со стороны первого лица Азербайджана проживающих вне пределов страны соотечественников была прекрасным ответом на провокацию Ирана, совершенную на азербайджанской границе под видом военных учений. Думаю, что Азербайджан как государство сделает все возможное в вопросе защиты прав и безопасности наших соотечественников".

А.Обалы подчеркнул, что Иран всегда поддерживал Армению. По его словам, это государство построено на идеологии персизма, в которой главным врагом считаются тюрки:

"Поэтому Иран сыграл очень большую роль в оккупации города Шуша, учинении Ходжалинского геноцида и в целом оккупации азербайджанских земель. В этот период Иран поставлял Армении боеприпасы, топливо, а также питание для армянских агрессоров. Армянские военные долгие годы жили на продовольствие иранской армии. Иран даже помогал в строительстве армянами укреплений на оккупированных территориях. Азербайджанскому государству все это известно. Иран сыграл роль в сносе домов, вывозе стройматериалов с оккупированных территорий Азербайджана. Главной целью было быстро разрушить, опустошить эти территории, чтобы азербайджанцы сюда не вернулись. Поддержка Армении со стороны Ирана не только продолжалась 30 лет, но и получила широкий размах во время Отечественной войны, когда через Южный Азербайджан направлялись боеприпасы в Армению. После того, как наши соотечественники дважды вышли на протесты, Иран был вынужден несколько смягчить свою политику. Однако эти боеприпасы отправлялись ночью".