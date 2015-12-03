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    Ахмед Давудоглу: Мы проведем обсуждения относительно увеличения объема энергии, продаваемой Азербайджаном Турции

    Премьер-министр Турции: Мы будем рядом с Азербайджаном до полного освобождения всех земель

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Наша позиция в связи с оккупированными территориями, включая нагорно-карабахский вопрос, ясна и окончательна. Турция будет рядом с Азербайджаном до полного освобождения всех земель".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в заявлении журналистам в аэропорту Эсенбога сообщил премьер-министр страны Ахмед Давудоглу. 

    Премьер-министр отметил, что у Турции есть цели по разветвлению энергии: "Мы проделали многосторонние политические работы. Проект TANAP продолжается. У нас будут встречи с  Азербайджаном по новым направлениям. Мы проведем обсуждения относительно увеличения объема энергии, продаваемой Азербайджаном Турции. Отношения с Азербайджаном продолжаются независимо от России". 

    Отметим, что премьер-министр Турции прибудет сегодня в Баку. 

    Отметим, это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции.

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