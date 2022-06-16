Ахмед Абу-ль Гейт: Мы должны установить мир на земле

“Мы должны установить мир на земле".

“Мы должны установить мир на земле".

Как сообщает Report, об этом 16 июня заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль Гейт на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему “угрозы глобальному миропорядку”.

"Война в Украине ставит мир в тупик. И арабские государства тоже страдают от этого. Перед миром уже стоят большие проблемы. Мы должны нести ответственность за каждый наш шаг”, - сказал он.

Генеральный секретарь также поделился впечатлениями об Азербайджане: "Я впервые участвую в этом форуме. Я был в Баку и раньше. Но, президент Ильхам Алиев, вы удивили меня происходящим в городе. Я поздравляю вас с этими достижениями”.