Ахмед Абу-ль Гейт: Мы должны установить мир на земле

“Мы должны установить мир на земле".
Как сообщает Report, об этом 16 июня заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль Гейт на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему “угрозы глобальному миропорядку”.
"Война в Украине ставит мир в тупик. И арабские государства тоже страдают от этого. Перед миром уже стоят большие проблемы. Мы должны нести ответственность за каждый наш шаг”, - сказал он.
Генеральный секретарь также поделился впечатлениями об Азербайджане: "Я впервые участвую в этом форуме. Я был в Баку и раньше. Но, президент Ильхам Алиев, вы удивили меня происходящим в городе. Я поздравляю вас с этими достижениями”.