О нас

Ахмед Абу-ль Гейт: Мы должны установить мир на земле

Ахмед Абу-ль Гейт: Мы должны установить мир на земле “Мы должны установить мир на земле".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 12:49
Ахмед Абу-ль Гейт: Мы должны установить мир на земле

“Мы должны установить мир на земле".

Как сообщает Report, об этом 16 июня заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль Гейт на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему “угрозы глобальному миропорядку”.

"Война в Украине ставит мир в тупик. И арабские государства тоже страдают от этого. Перед миром уже стоят большие проблемы. Мы должны нести ответственность за каждый наш шаг”, - сказал он.

Генеральный секретарь также поделился впечатлениями об Азербайджане: "Я впервые участвую в этом форуме. Я был в Баку и раньше. Но, президент Ильхам Алиев, вы удивили меня происходящим в городе. Я поздравляю вас с этими достижениями”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əhməd Əbul Qeyt: “Biz dünyanı sülhə gətirməliyik"

Самое читаемое

Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
ВидеоУ певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
11 июня 2022 г. 04:31
В Гяндже найдено тело 37-летнего мужчины
В Гяндже найдено тело 37-летнего мужчины
11 июня 2022 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi