Агиль Ширинов: В Европе с давних времен формировался негативный образ ислама и мусульман

Исторически укоренившийся негативный образ ислама — одна из причин роста исламофобии в Европе.

Исторически укоренившийся негативный образ ислама – одна из причин роста исламофобии в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов в ходе панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, рост исламофобии в Европе значительно ускорился со второй половины XX века. Одной из ключевых причин этого стало массовое переселение мигрантов из мусульманских стран на Запад.

"Безусловно, негативное восприятие ислама усиливается действиями радикальных группировок, прикрывающихся именем религии, а также антиисламской пропагандой в медиа и социальных сетях. Однако нельзя не учитывать и более глубокий исторический контекст. В Европе с давних времен, начиная со Средневековья, формировался устойчивый негативный образ ислама и мусульман, что оказывает влияние на общественное сознание до сих пор", - отметил Ширинов.

Он напомнил, что первое крупное столкновение исламской и европейской цивилизаций произошло в VIII веке с мусульманским завоеванием Пиренейского полуострова. По его мнению, именно с этого времени начала формироваться идеологическая и культурная враждебность, следы которой можно проследить в европейской политике и культуре вплоть до сегодняшних дней.