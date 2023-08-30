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Агиль Ширинов: В Азербайджане никогда не было антисемитизма 

Агиль Ширинов: В Азербайджане никогда не было антисемитизма  В Азербайджане никогда не было антисемитизма.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 11:44
Агиль Ширинов: В Азербайджане никогда не было антисемитизма 

В Азербайджане никогда не было антисемитизма.

Как передает Report, об этом на международной конференции, посвященной наследию евреев на Кавказе, заявил ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.

По его словам, Азербайджан всегда серьезно относился к вопросу обеспечения безопасности евреев.

"Поселок Красная Слобода, расположенный в Губе, еще одно подтверждение этому. Несмотря на то, что большая часть населения Азербайджана проповедуют ислам, это не мешает мусульманам и евреям жить в мире",- сказал он.

А.Ширинов подчеркнул, что необходимо также обеспечить толерантную политику Азербайджана и на академическом уровне: "К примеру, у нас в университете есть магистерская программа "История религий", где преподается история иудаизма, причем на иврите",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Aqil Şirinov: “Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm olmayıb”

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