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MEDIA жестко осудило нападение на сотрудников AzTV во Франции

MEDIA жестко осудило нападение на сотрудников AzTV во Франции Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) жестко осудило нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) 28 июня во Франции.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 20:32
MEDIA жестко осудило нападение на сотрудников AzTV во Франции

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) жестко осудило нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) 28 июня во Франции.

Как передает Report, это отражено в заявлении ведомства.

"Сотрудники ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" подверглись нападению при исполнении служебных обязанностей во Франции, у них отобрали камеру и угрожали оружием.

Тот факт, что сотрудники AZTV подвергаются неподобающему обращению при выполнении своих профессиональных обязанностей, является ярким примером давления на свободу слова, свободную журналистику в целом, ограничения прав журналистов на доступ к информации.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики, решительно осуждая нападение на представителей СМИ, осуществлявших профессиональную деятельность, призывает французские власти и соответствующие органы дать правовую оценку инциденту, выявить и привлечь к ответственности виновных в совершении данного деяния.

В то же время агентство призывает международные журналистские организации и учреждения, специализирующиеся в сфере защиты прав СМИ, держать вопрос в центре внимания и проявить солидарность в плане принятия правовых мер, связанных с инцидентом", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA AzTV-nin əməkdaşlarının Fransada təzyiqə məruz qalmaları ilə bağlı bəyanat yayıb

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