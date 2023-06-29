MEDIA жестко осудило нападение на сотрудников AzTV во Франции

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) жестко осудило нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) 28 июня во Франции.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) жестко осудило нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) 28 июня во Франции.

Как передает Report , это отражено в заявлении ведомства.

"Сотрудники ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" подверглись нападению при исполнении служебных обязанностей во Франции, у них отобрали камеру и угрожали оружием.

Тот факт, что сотрудники AZTV подвергаются неподобающему обращению при выполнении своих профессиональных обязанностей, является ярким примером давления на свободу слова, свободную журналистику в целом, ограничения прав журналистов на доступ к информации.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики, решительно осуждая нападение на представителей СМИ, осуществлявших профессиональную деятельность, призывает французские власти и соответствующие органы дать правовую оценку инциденту, выявить и привлечь к ответственности виновных в совершении данного деяния.

В то же время агентство призывает международные журналистские организации и учреждения, специализирующиеся в сфере защиты прав СМИ, держать вопрос в центре внимания и проявить солидарность в плане принятия правовых мер, связанных с инцидентом", - говорится в заявлении.