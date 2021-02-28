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Агентство EFE опубликовало статью про пресс-конференцию Ильхама Алиева

Агентство EFE опубликовало статью про пресс-конференцию Ильхама Алиева Испанское информационное агентство EFE опубликовало статью под заголовком «Ильхам Алиев заявил, что Армения должна соблюдать договор о прекращении огня, несмотря на внутренний кризис», связанную с пресс-конференцией от 26 февраля Президента Азербайджана д
Внешняя политика
28 февраля 2021 г. 18:35
Агентство EFE опубликовало статью про пресс-конференцию Ильхама Алиева

Испанское информационное агентство EFE опубликовало статью под заголовком «Ильхам Алиев заявил, что Армения должна соблюдать договор о прекращении огня, несмотря на внутренний кризис», связанную с пресс-конференцией от 26 февраля Президента Азербайджана для представителей местных и зарубежных СМИ.

Как сообщает Report, в статье отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что политический кризис, который разразился в Армении после поражения в войне в Нагорном Карабахе, является внутренним делом страны, но он не должен препятствовать выполнению соглашения о прекращении военных действий.

Испанская пресса пишет, что Ильхам Алиев уверен, что, если Армения не выполнит трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России, она окажется в еще более сложной ситуации.

Доводится до внимания, что большинство из девяти пунктов соглашения о прекращении огня уже выполнены, но, по словам Ильхама Алиева, пишет EFE, в настоящее время обсуждаются некоторые аспекты, для которых у Армении нет другого решения, кроме как принять новую реальность, которую предполагает победа Баку в войне за Нагорный Карабах, территорию, признанную во всем мире как часть Азербайджана, но населенную этническими армянами.

Отмечается, что Президент Азербайджана также заверил, что все военнопленные возвращены в Армению. Более 60 армянских солдат являются террористами и поэтому не считаются военнопленными.

EFE доводит до внимания, что Ильхам Алиев не исключил нормализации отношений с Арменией и подписания мирного договора в какой-то момент в будущем, хотя соглашение от 10 ноября 2020 года само по себе является актом капитуляции Армении и де-факто служит мирным договором.

Президент Ильхам Алиев, пишет EFE, сегодня повторил, что вопрос о статусе Карабаха не стоит и не будет, а разговор по этому поводу подразумевает не содействие миру, а конфронтацию.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyanın EFE agentliyi Prezidentin mətbuat konfransı ilə bağlı məqalə dərc edib

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