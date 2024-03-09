Афзал Хан: Конференция по исламофобии в Баку вносит значительный вклад в борьбу с этим явлением

Организованная в Азербайджане международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" вносит значительный вклад в борьбу с исламофобией.

Организованная в Азербайджане международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" вносит значительный вклад в борьбу с исламофобией.

Об этом Report сказал член британского парламента Афзал Хан.

"Прежде всего, хочу поздравить Азербайджан с проведением такой важной конференции. Время для конференции также выбрали удачно – 8 марта, когда весь мир отмечает Международный женский день. Потому что главными жертвами исламофобии становятся женщины", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что проблема исламофобии существует давно, и с каждым годом ситуация лишь усугубляется. Это делает необходимым принятие срочных мер, сказал он.

Афзал Хан также отметил, что Азербайджан проделал колоссальную работу, собрав на конференции в Баку множество экспертов и специалистов со всего мира.