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Афзал Хан: Конференция по исламофобии в Баку вносит значительный вклад в борьбу с этим явлением

Афзал Хан: Конференция по исламофобии в Баку вносит значительный вклад в борьбу с этим явлением Организованная в Азербайджане международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" вносит значительный вклад в борьбу с исламофобией.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 13:27
Афзал Хан: Конференция по исламофобии в Баку вносит значительный вклад в борьбу с этим явлением

Организованная в Азербайджане международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" вносит значительный вклад в борьбу с исламофобией.

Об этом Report сказал член британского парламента Афзал Хан.

"Прежде всего, хочу поздравить Азербайджан с проведением такой важной конференции. Время для конференции также выбрали удачно – 8 марта, когда весь мир отмечает Международный женский день. Потому что главными жертвами исламофобии становятся женщины", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что проблема исламофобии существует давно, и с каждым годом ситуация лишь усугубляется. Это делает необходимым принятие срочных мер, сказал он.

Афзал Хан также отметил, что Азербайджан проделал колоссальную работу, собрав на конференции в Баку множество экспертов и специалистов со всего мира.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı parlamentari: Bakıda islamofobiyaya qarşı keçirilən tədbir bu təzahürlə mübarizəyə mühüm töhfədir

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