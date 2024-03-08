Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии

Мусульмане в Великобритании живут преимущественно в условиях бедности и 35 процентов из них страдают от исламофобии.

Мусульмане в Великобритании живут преимущественно в условиях бедности и 35 процентов из них страдают от исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя мусульманской фракции в парламенте Великобритании Афзал Хан заявил на планерном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, в Великобритании несправедливость по отношению к мусульманам наблюдается даже в крупных партиях: "Для решения этой проблемы в первую очередь необходима смена руководителей. Это борьба не только против исламофобии, но и против расизма".