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Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии

Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии Мусульмане в Великобритании живут преимущественно в условиях бедности и 35 процентов из них страдают от исламофобии.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 13:01
Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии

Мусульмане в Великобритании живут преимущественно в условиях бедности и 35 процентов из них страдают от исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя мусульманской фракции в парламенте Великобритании Афзал Хан заявил на планерном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, в Великобритании несправедливость по отношению к мусульманам наблюдается даже в крупных партиях: "Для решения этой проблемы в первую очередь необходима смена руководителей. Это борьба не только против исламофобии, но и против расизма".

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Версия на азербайджанском языке Əfzal Xan: Britaniyada müsəlmanların 35 faizi hücumlara məruz qalıb

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