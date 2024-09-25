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Африканский министр: У нас большие ожидания от председательства Азербайджана на COP29

Африканский министр: У нас большие ожидания от председательства Азербайджана на COP29 20:26
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 20:50
Африканский министр: У нас большие ожидания от председательства Азербайджана на COP29

Я верю, что Азербайджан во время COP29 продолжит защищать климатическую повестку, уделит особое внимание вопросам финансирования.

Об этом американскому бюро Report в США заявила министр планирования и экономического развития Сьерра-Леоне Кеньех Лаура Барлай.

Министр сказала, что у ее страны большие ожидания от председательства Азербайджана в COP: "Я считаю, что подготовка Азербайджана к COP29 идет достаточно хорошо. Наше основное ожидание на COP - это климатическое финансирование и решение многих связанных с этим вопросов. В рамках COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах уже давно наблюдается прогресс в отношении решений и деклараций по вопросам, охватывающим мир и развитие. Теперь Азербайджан должен продолжить эту роль и уделить особое внимание финансированию климата на COP29".

По ее словам, в развивающихся странах, страдающих от изменения климата, возникают гуманитарные проблемы, и средства для устранения этих последствий распределены неравномерно:

"Азербайджан уже взял на себя ответственность за обеспечение гуманитарных проблем, возникающих из-за климатических нарушений, и я верю, что страна продолжит защищать вопросы климата, интегрированные в мир и безопасность, во время COP29".

Министр добавила, что готовится приехать в Баку для участия в COP29.

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Версия на английском языке Sierra Leone minister has high expectations from Azerbaijan at COP29
Версия на азербайджанском языке Afrikalı nazir: Azərbaycanın COP29 Sədrliyindən gözləntilərimiz böyükdür

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