Африканский министр: У нас большие ожидания от председательства Азербайджана на COP29

20:26

Я верю, что Азербайджан во время COP29 продолжит защищать климатическую повестку, уделит особое внимание вопросам финансирования.

Об этом американскому бюро Report в США заявила министр планирования и экономического развития Сьерра-Леоне Кеньех Лаура Барлай.

Министр сказала, что у ее страны большие ожидания от председательства Азербайджана в COP: "Я считаю, что подготовка Азербайджана к COP29 идет достаточно хорошо. Наше основное ожидание на COP - это климатическое финансирование и решение многих связанных с этим вопросов. В рамках COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах уже давно наблюдается прогресс в отношении решений и деклараций по вопросам, охватывающим мир и развитие. Теперь Азербайджан должен продолжить эту роль и уделить особое внимание финансированию климата на COP29".

По ее словам, в развивающихся странах, страдающих от изменения климата, возникают гуманитарные проблемы, и средства для устранения этих последствий распределены неравномерно:

"Азербайджан уже взял на себя ответственность за обеспечение гуманитарных проблем, возникающих из-за климатических нарушений, и я верю, что страна продолжит защищать вопросы климата, интегрированные в мир и безопасность, во время COP29".

Министр добавила, что готовится приехать в Баку для участия в COP29.