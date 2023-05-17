Шафиев: Африканские страны поддержали территориальную целостность Азербайджана

Африканские страны поддерживали территориальную целостность Азербайджана, в то числе и во время Второй карабахской войны.

Африканские страны поддерживали территориальную целостность Азербайджана, в то числе и во время Второй карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

По его словам, африканские страны имеют важное значение в рамках Движения неприсоединения, и Азербайджан обращал на это внимание в рамках своего председательства в организации.

25 мая отмечается День Африки, знаменующий годовщину создания в 1963 году Организации африканского единства, преемником которой стал Африканский союз.