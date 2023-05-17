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Шафиев: Африканские страны поддержали территориальную целостность Азербайджана

Шафиев: Африканские страны поддержали территориальную целостность Азербайджана Африканские страны поддерживали территориальную целостность Азербайджана, в то числе и во время Второй карабахской войны.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 10:55
Шафиев: Африканские страны поддержали территориальную целостность Азербайджана

Африканские страны поддерживали территориальную целостность Азербайджана, в то числе и во время Второй карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

По его словам, африканские страны имеют важное значение в рамках Движения неприсоединения, и Азербайджан обращал на это внимание в рамках своего председательства в организации.

25 мая отмечается День Африки, знаменующий годовщину создания в 1963 году Организации африканского единства, преемником которой стал Африканский союз.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Afrika ölkələri hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib”
Версия на английском языке Shafiyev: African countries supported Azerbaijan's territorial integrity

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