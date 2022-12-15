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Африканские органы местного самоуправления активно сотрудничают с ASAN Xidmət

Африканские органы местного самоуправления активно сотрудничают с ASAN Xidmət Объединенные города и местные органы власти Африки (UCLG Africa) активно сотрудничают с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 13:15
Африканские органы местного самоуправления активно сотрудничают с ASAN Xidmət

Объединенные города и местные органы власти Африки (UCLG Africa) активно сотрудничают с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Как передает Report, об этом журналистам заявила глава Африканской академии местного самоуправления (ALGA) Наджат Заррук.

По ее словам, сотрудничество с ASAN Xidmət началось еще в 2017 году.

"Осуществляется непрерывное сотрудничество между UCLG и Государственным агентством Азербайджана по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (Asan Xidmət) и согласно Меморандуму, подписанному между агентствами в мае 2022 года в городе Кисуму, была создана премия для поощрения государственной службы местного самоуправления в Африке", - сказала она.

Н.Заррук подчеркнула, что сегодня состоялось награждение двух городов Африки, отличившихся эффективностью и инновациями в сфере государственных услуг.

Целью премии является международное признание и награждение новых решений, инноваций, успешных практик и инициатив, направленных на сокращение или устранение проблем в местном управлении и предоставлении государственных услуг местными и региональными органами власти африканского континента.

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Версия на азербайджанском языке Afrikanın yerli hökumətləri ilə “ASAN xidmət” arasında davamlı əməkdaşlıq mövcuddur

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