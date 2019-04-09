Афлатун Амашев: Единство Азербайджана и Грузии является гарантом мира в регионе

У Азербайджана и Грузии схожие судьбы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель рабочей группы по Азербайджано-грузинским межпарламентским связям, председатель Совета печати Афлатун Амашев на фотовыставке, посвященной трагическим событиям в Тбилиси 9 апреля.

"Судьбы Азербайджана и Грузии очень схожи. Мы также перенесли схожую трагедию 20 января. 9 апреля 1989 года советская армия убила в Тбилиси мирных граждан, требующих независимости. В Грузии никогда не забудут эту трагедию. Азербайджан и Грузия подверглись оккупации", - отметил он.

А.Амашев также отметил, что Азербайджан и Грузия сделали свои выводы из истории.

"Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами. Сегодня ни один региональный проект не может быть реализован без учета мнения и интересов наших стран. Все это объединяет и усиливает нас. Наше единство и укрепление сотрудничества является гарантом мира в регионе", - подытожил он.