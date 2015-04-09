Министр: Афганистан намерен укреплять экономическое сотрудничество c Азербайджаном

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Афганистан намерен укреплять экономическое сотрудничество c Азербайджаном. Об этом Report заявил находящийся с визитом в Азербайджане министр горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Дауд Шах Саба.

По его словам, афганская делегация провела в Баку ряд полезных встреч, которые позволят укрепить отношения между Афганистаном и Азербайджаном.

Он отметил, что Азербайджан и Афганистан еще не достигли максимума в развитии экономических отношений двух стран: "Не только афганская, но также азербайджанская сторона недовольны уровнем экономического сотрудничества, который мы имеем. По этой причине, обе стороны договорились, что мы должны использовать весь потенциал для укрепления сотрудничества. Надеюсь, состоявшийся визит поспособствует повышению сотрудничества, в частности, даст возможность для Азербайджана инвестировать в возможности Афганистана", - заявил Дауд Шах Саба.