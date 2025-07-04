Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов

Правительство "Талибан" призывает страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) официально признать Исламский Эмират Афганистан.
Как передает корреспондент Report, об этом заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, выступая на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.
Барадар напомнил, что власти России накануне официально признали Афганистан под управлением талибов.
"Мы призываем страны ОЭС принять политическую реальность Афганистана в свете глубокого и долгосрочного сотрудничества страны с организацией, и предпринять практические и позитивные шаги для признания легитимности Исламского Эмирата", - подчеркнул он.
Вице-премьер добавил, что правительство придерживается экономически ориентированной внешней политики, заинтересовано в экономическом прогрессе Афганистана и совместных региональных проектах.
По его словам, Кабул также заинтересован в сотрудничестве в борьбе с климатическим кризисом и готов внести посильный вклад в это движение.