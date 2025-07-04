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Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов

Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 16:34
Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов

Правительство "Талибан" призывает страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) официально признать Исламский Эмират Афганистан.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, выступая на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Барадар напомнил, что власти России накануне официально признали Афганистан под управлением талибов.

"Мы призываем страны ОЭС принять политическую реальность Афганистана в свете глубокого и долгосрочного сотрудничества страны с организацией, и предпринять практические и позитивные шаги для признания легитимности Исламского Эмирата", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правительство придерживается экономически ориентированной внешней политики, заинтересовано в экономическом прогрессе Афганистана и совместных региональных проектах.

По его словам, Кабул также заинтересован в сотрудничестве в борьбе с климатическим кризисом и готов внести посильный вклад в это движение.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan ECO ölkələrini “Taliban” hökumətinin legitimliyini tanımağa çağırıb

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