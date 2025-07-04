Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов

Афганистан призвал страны ОЭС признать легитимность правительства талибов

Правительство "Талибан" призывает страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) официально признать Исламский Эмират Афганистан.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, выступая на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Барадар напомнил, что власти России накануне официально признали Афганистан под управлением талибов.

"Мы призываем страны ОЭС принять политическую реальность Афганистана в свете глубокого и долгосрочного сотрудничества страны с организацией, и предпринять практические и позитивные шаги для признания легитимности Исламского Эмирата", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правительство придерживается экономически ориентированной внешней политики, заинтересовано в экономическом прогрессе Афганистана и совместных региональных проектах.

По его словам, Кабул также заинтересован в сотрудничестве в борьбе с климатическим кризисом и готов внести посильный вклад в это движение.