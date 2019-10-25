Ашраф Гани: Афганистан не должен служить площадкой борьбы отдельных стран

Мы должны подготовить ответы на надежды и чаяния наших народов.

Как сообщает Report, об этом на XVIII саммите Движения неприсоединения заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Он отметил, что сегодня пять элементов описывают глобальную политику.

"Первое - состязание держав, второе - угроза со стороны международного терроризма, третье - масштаб и охват преступной экономики, четвертое - промышленная революция и пятое - экологические изменения".

Президент также подчеркнул, что правила игры далеки от норм и принципов и нарушаются в отношениях между соседями.

"В свое время мир был потрясен вторжением Советского союза в Афганистан. Мы благодарны партнерам НАТО, которые помогли в установлении стабильности и безопасности страны, в особенности США. Афганистан не такой, как 18 лет назад. Расширяются демократические реформы. Мы пожертвовали многим, более 35 тыс. человек погибли за независимость страны. Важно, что Афганистан сегодня сам может поддерживать мир и не должен служить площадкой", - заключил он.