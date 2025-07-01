Афганистан направил высокопоставленную делегацию на саммит ОЭС в Ханкенди

Афганистан направил высокопоставленную делегацию на саммит ОЭС в Ханкенди

Афганистан на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди представит высокопоставленная делегация во главе с вице-премьером по экономическим вопросам Абдул Гани Барадаром.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Сообщается, что делегация уже отправилась в Азербайджан. В ходе двухдневного саммита Барадар выступит с речью на генеральной сессии мероприятия, а также проведет двусторонние встречи с рядом официальных лиц Азербайджана и других стран.

По данным афганских СМИ, в ходе переговоров с азербайджанской стороной Барадар намерен обсудить вопросы укрепления сотрудничества в различных секторах, включая торговлю и развитие региональных коммуникаций.

Напомним, что 17-ый саммит ОЭС пройдет в Ханкенди 3-4 июля. ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году. Турция, Пакистан, Иран, Афганистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан являются государствами-членами ОЭС, а Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) имеет статус наблюдателя.

Гюльнар Махмудова