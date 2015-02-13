Афган Салманов обсудил вопросы сотрудничества с главой рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербайджан"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов в Киеве встретился с народным депутатом Украины, главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Романом Насировым, который был избран председателем рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербай джан".

Как сообщает Report, Афган Салманов поздравил Романа Насирова с его новой должностью и выразил уверенность, что, поскольку депутат является азербайджанцем по происхождению, то теперь работа по укреплению украинcко-азербайд жанских отношений, а также защите интересов азербайджанской диаспоры получит новый виток развития.

Почетный консул также выразил надежду, что Р.Насиров и в дальнейшем будет участвовать в разрешении проблемы, касающейся посягательства Армении на территориальную целостность Азербайджана, и поддерживать требования президента Азербайджана Ильхама Алиева к Армении по поводу освобождения оккупированных территорий.

Роман Насиров отметил, что готов к плодотворному сотрудничеству по всем озвученным направлениям. Он отметил, что за оккупацию азербайджанских территорий международные организации и государства должны ввести санкции против Армении. "Если более 20 лет переговоры не дают результатов, значит должны быть использованы новые варианты, а это могут быть только средства давления на Армению", - добавил он.

Глава рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербай джан" убежден, что этому конфликту должен быть положен конец, а оккупированные территории – возвращены Азербайджану.

Роман Насиров также заверил почетного консула, что впредь будет активно заниматься диаспорской деятельностью, всеми законными методами отстаивать интересы азербайджанцев, которые проживают на территории Украины.