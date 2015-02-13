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    Афган Салманов обсудил вопросы сотрудничества с главой рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербайджан"

    Оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов в Киеве встретился с народным депутатом Украины, главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Романом Насировым, который был избран председателем рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербайджан". 

    Как сообщает Report, Афган Салманов поздравил Романа Насирова с его новой должностью и выразил уверенность, что, поскольку депутат является азербайджанцем по происхождению, то теперь работа по укреплению украинcко-азербайджанских отношений, а также защите интересов азербайджанской диаспоры получит новый виток развития.

    Почетный консул также выразил надежду, что Р.Насиров и в дальнейшем будет участвовать в разрешении проблемы, касающейся посягательства Армении на территориальную целостность Азербайджана, и поддерживать требования президента Азербайджана Ильхама Алиева к Армении по поводу освобождения оккупированных территорий.

    Роман Насиров отметил, что готов к плодотворному сотрудничеству по всем озвученным направлениям. Он отметил, что за оккупацию азербайджанских территорий международные организации и государства должны ввести санкции против Армении. "Если более 20 лет переговоры не дают результатов, значит должны быть использованы новые варианты, а это могут быть только средства давления на Армению", - добавил он. 

    Глава рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербайджан" убежден, что этому конфликту должен быть положен конец, а оккупированные территории – возвращены Азербайджану. 

    Роман Насиров также  заверил почетного консула, что впредь будет активно заниматься диаспорской деятельностью, всеми законными методами отстаивать интересы азербайджанцев, которые проживают на территории Украины.

    Подытоживая, Афган Салманов подчеркнул, что он очень рад, что руководителем рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербайджан" избран человек, который является членом команды президента Украины Петра Порошенко. "Убежден, что Роман Насиров в дальнейшем приложит максимум усилий для укрепления отношений между Азербайджаном и Украиной", - подчеркнул почетный консул.

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