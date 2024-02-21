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Адвокат: Защита прав Кямиля Зейналлы осуществляется под контролем посольства Азербайджана в РФ

Адвокат: Защита прав Кямиля Зейналлы осуществляется под контролем посольства Азербайджана в РФ Защита прав Камиля Зейналлы осуществляется под контролем посольства Азербайджана в России и лично посла Полада Бюльбюльоглу.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 13:29
Адвокат: Защита прав Кямиля Зейналлы осуществляется под контролем посольства Азербайджана в РФ

Защита прав Кямиля Зейналлы осуществляется под контролем посольства Азербайджана в России и лично посла Полада Бюльбюльоглу.

Об этому российскому бюро Report заявил адвокат Алекбер Гараев.

Он отметил, что в отношении Кямиля Зейналлы может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"29 сентября 2020 года Армения объявила Кямиля Зейналлы в розыск по 4 пунктам. Прошлой ночью он был задержан в России как подозреваемый. В настоящее время в прокуратуре ведется работа. Если будут отправлены дополнительные материалы, в отношении Кямиля Зейналлы может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу”, - сказал Гараев.

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы накануне задержан в российском аэропорту Домодедово.

В МВД Армении сообщили, что Зейналлы был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в убийстве.

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Версия на английском языке ВидеоLawyer: Kamil Zeynalli might be sentenced to pre-trial detention
Версия на азербайджанском языке ВидеоVəkil: Kamil Zeynallı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilə bilər

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