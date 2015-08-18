Адвокат футболиста Джавида Гусейнова: Генсек Совета Европы оказывает давление на следствие

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "С чувством сожаления должен отметить, что некоторые высокодолжностные чиновники в силу своей юридической безграмотности или каких-либо интересов пытаются политизировать факт смерти журналиста Расима Алиева, который умер на почве бытового конфликта, а не из-за своей профессии. А это приводит к усугублению положения моего подзащитного Джавида Гусейнова путем оказания давления на следствие, и направлению следствия по заранее известному руслу. Среди них заявление такого влиятельного человека, как генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда, вызывает особое сожаление".

Как сообщает Report, об этом заявил адвокат бывшего капитана футбольного клуба "Габала" Джавида Гусейнова - Адем Мамедов.

Он отметил, что, в то время, как идет только предварительное следствие и истинные мотивы преступления пока неизвестны, соответствующие интересам одной стороны заявление генсека СЕ, которое характеризует данный факт как "смерть журналиста", способствуют оказанию психологического давления на следственные органы: "Это безответственное и поспешное поведение господина Ягланда я приписываю тому, что он является экономистом по профессии и не имеет достаточно юридических знаний. В противном случае, он должен был знать, что подобные заявления, оказывающие давление на судебно-правовую систему государства-члена Совета Европы являются фактом превышения служебных полномочий и грубым нарушением с его стороны всех международных правовых норм (ст.ст. 7 и 11 "Всемирной декларации по правам человека", ст.ст. 14.1 и 14.2 "Пакта о гражданских и политических правах" ООН, ст.ст. 6.1 и 6.2 Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод", и, наконец, 3-й статьи Устава Совета Европы).

Учитывая, что такое его поведение оказывает давление на следствие моего подзащитного и способствует усугублению его положения, а также значительно вредит его будущей профессиональной карьере, я начал собирать необходимые документы для подачи в суд на Турбьерна Ягланда".

А.Мамедов выразил уверенность в том, что смерть журналиста Расима Алиева будет всесторонне расследована и виновные понесут наказание.