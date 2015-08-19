​Адвокат Джавида Гусейнова: Ягланд в своем заявлении в связи со смертью журналиста допустил фальсификацию

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Адвокат бывшего капитана футбольного клуба "Габала" Джавида Гусейнова - Адем Мамедов обвинил генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в фальсификации. Как сообщает Report, А.Мамедов заявил, что Ягланд в своем заявлении в связи со смертью журналиста допустил явную фальсификацию: "Господин Ягланд целенаправленно обманул мировую общественность. Так, в своем заявлении он представил покойного журналиста Расима Алиева как директора Института свободы и безопасности репортеров (RATİ). В конце заявления особенно подчеркивалось, что этот институт является неправительственной организацией, защищающей права журналистов и сотрудников СМИ. Таким образом, он, целенаправленно политизируя трагедию, направил внимание мировой прессы на это событие, существенно усугубив правовое положение моего подзащитного.

Я официально заявляю, что директором упомянутой Ягландом организации является ныне проживающий в Швейцарии Эмин Гусейнов и Расим Алиев не имел никакого отношения к данной организации. Подобной фальсификацией Ягланд также пытался ввести в заблуждение правоохранительные органы Азербайджана".

А.Мамедов обратился в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой расследовать этот ложный факт и направить соответствующую ноту в Совет Европы".