Адвокат-азербайджанец об иммиграционных запретах в США - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

В связи с широким распространением коронавируса (COVID-19), в США приняты определенные меры, которые могут повлиять, в том числе, на иммигрантов и граждан, намеревающихся эмигрировать в США. Разумеется, эти меры не обошли стороной и наших соотечественников.

Представляем вниманию читателей интервью Report с проживающим в США адвокатом Вугаром Джафаровым, специализирующимся на иммиграционных вопросах.

- Расскажите, пожалуйста, о себе и Вашей юридической практике в Америке.

- Я живу в США с 2003 года. После окончания юридического факультета в 2006 году работал в страховых и финансовых компаниях, а также в юридической консультации. В 2010 году учредил свою фирму. Офис фирмы располагается в Бостоне. Мы стараемся поддерживать наших соотечественников. Основная сфера деятельности нашей фирмы базируется на федеральных иммиграционных законах. В настоящее время мы оказываем содействие людям, прибывшим в США из различных уголков мира. Нашими услугами пользуются иммигранты из более чем 130 стран. Мы получили лицензию в Нью-Йорке, однако можем вести деятельность в любом штате. Мы оказываем поддержку нашим многочисленным соотечественникам в Бостоне.

- Какие решения были приняты правительством США в связи с пандемией коронавируса?

- Правительство США принимает и продолжает принимать меры в связи с пандемией коронавируса. Ежедневно сведения о принятых мерах публикуются на странице Госдепартамента США. Суды, миграционные службы, государственные управления закрыты до конца месяца. Возможно, этот срок будет продлен. Как известно, в США узаконена смертная казнь. Приведение в действие этой меры наказания тоже приостановлено в связи с тем, что оно предусматривает присутствие на казни родственников осужденного. В Америке преобладает местное самоуправление. В каждом штате приняты специальные меры в связи с карантином.

Хотелось бы затронуть вопросы, представляющие интерес и для азербайджанцев.

Правительство объявило о временном приостановлении потока мигрантов, обосновав свое решение необходимостью сохранения рабочих мест для граждан страны в условиях пандемии коронавируса. То есть с 23 апреля в течение 60 дней в США запрещен въезд мигрантов. Возможно, это решение коснется не только иммигрантов, но и неиммигрантов.

Это решение не распространяется на граждан, проживающих в различных уголках мира и имеющих в паспорте визу Соединенных Штатов, зато оно коснется лиц, получивших Green Card. Неопределенной остается ситуация в отношении лиц, выигравших Green Card в прошлом году и пытающихся попасть в США до конца сентября. Как известно, Green Card - это постоянный вид на жительство, предоставленный американскими властями иностранным гражданам пожизненно и бессрочно. После получения Green Card вы получаете право легально жить, работать, учиться, приезжать и покидать США без визы. Обладатель Green Card наделен теми же правами, что и гражданин США. Однако новые меры за некоторым исключением влияют на иностранных граждан, прибывших в США по Green Card. Запреты не коснутся виз, которые не предусматривают постоянное проживание. Это студенческая виза, туристическая виза (B1, B2), бизнес-виза (E-1, E-2) и так далее.

- На каких условиях наши соотечественники могут воспользоваться помощью правительства США в условиях пандемии?

- Наряду с гражданами США, помощью могут воспользоваться и наши соотечественники, которые работают и платили налоги за последние два года, то есть в 2018 или 2019 году. Платежи начисляются на счет автоматически. Единовременная помощь составляет для родителей - 1 200 долларов, а для детей - 500 долларов. Кроме того, у многих наших соотечественников в США свой малый и крупный бизнес. Они тоже получили государственную помощь. Покрываются их расходы за два с половиной месяца. Нужно только обратиться за помощью. Первый пакет поддержки завершился и теперь выделен более серьезный пакет. Нашим соотечественникам нужно просто следить за информацией и своевременно отправлять необходимые документы.

- Как известно, продлен срок оглашения результатов лотереи Green Card. Какие новшества предусматриваются?

- Результаты лотереи Green Card должны были быть объявлены 5 мая, однако правительство перенесло этот срок на 6 июня в связи с пандемией. Разумеется, после оглашения результатов на повестке окажутся последующие этапы. Победители смогут получить свои визы до 1 октября и прибыть в США. Полагаю, времени для этого предостаточно.

У прошлогодних победителей лотереи, в паспортах которых проставлена виза Green Card, нет причин для беспокойства. Они смогут прибыть в США после открытия границ. На мой взгляд, столкнуться с проблемой могут лица, выигравшие лотерею, но так и не получившие визу. Поскольку, если нынешний 60-дневный запрет на въезд в страну будет продлен, они, вероятно, утратят свой шанс. Хочется надеяться на то, что правительство отнесется к этому вопросу с пониманием и предоставит этим лицам дополнительное время.

Вусаля Аббасова