Адвокат Азербайджана в ICJ: Развертывание сил Армении в Карабахе создавало угрозу для всего региона

Даже после подписания Азербайджаном, Арменией и Россией трехстороннего соглашения о прекращении огня, Армения продолжала развертывать вооруженные силы в некоторых частях Карабахского региона, создавая при этом серьезную угрозу региональному миру и стабиль

Даже после подписания Азербайджаном, Арменией и Россией трехстороннего соглашения о прекращении огня, Армения продолжала развертывать вооруженные силы в некоторых частях Карабахского региона, создавая при этом серьезную угрозу региональному миру и стабильности.

Как передает Report, об этом заявил адвокат, член команды юристов Азербайджана в Международном суде Стивен Фиетта.

Он подчеркнул, что только после проведения антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Азербайджан смог полностью восстановить свой суверенитет и контроль над бывшими оккупированными территориями.

Фиетта напомнил, что первый этап территориальных претензий Армении к Азербайджану начался в 1991 году. В 1994 году прекращение огня завершило первую Карабахскую войну, однако Азербайджан не смог освободить свои территории. Незаконная армянская оккупация Карабаха продолжалась почти 30 лет.

"44-х-дневняя война в 2020 году же является третьей фазой этих претензий", - добавил адвокат.