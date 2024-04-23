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Адвокат Азербайджана в ICJ: Развертывание сил Армении в Карабахе создавало угрозу для всего региона

Адвокат Азербайджана в ICJ: Развертывание сил Армении в Карабахе создавало угрозу для всего региона Даже после подписания Азербайджаном, Арменией и Россией трехстороннего соглашения о прекращении огня, Армения продолжала развертывать вооруженные силы в некоторых частях Карабахского региона, создавая при этом серьезную угрозу региональному миру и стабиль
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 14:49
Адвокат Азербайджана в ICJ: Развертывание сил Армении в Карабахе создавало угрозу для всего региона

Даже после подписания Азербайджаном, Арменией и Россией трехстороннего соглашения о прекращении огня, Армения продолжала развертывать вооруженные силы в некоторых частях Карабахского региона, создавая при этом серьезную угрозу региональному миру и стабильности.

Как передает Report, об этом заявил адвокат, член команды юристов Азербайджана в Международном суде Стивен Фиетта.

Он подчеркнул, что только после проведения антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Азербайджан смог полностью восстановить свой суверенитет и контроль над бывшими оккупированными территориями.

Фиетта напомнил, что первый этап территориальных претензий Армении к Азербайджану начался в 1991 году. В 1994 году прекращение огня завершило первую Карабахскую войну, однако Азербайджан не смог освободить свои территории. Незаконная армянская оккупация Карабаха продолжалась почти 30 лет.

"44-х-дневняя война в 2020 году же является третьей фазой этих претензий", - добавил адвокат.

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Версия на английском языке Azerbaijan's lawyer at ICJ: Deployment of Armenian forces in Karabakh 'created a threat to the entire region'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BƏM-də vəkili: 1994-cü ildən sonra Ermənistan Qarabağda qanunsuz rejim qurdu

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