Адольфо Урсо о поездке в город Агдам: Никто не мог представить такие разрушения

Я неоднократно бывал в Азербайджане. Приезжал в Азербайджан еще будучи министром внешней торговли. А сегодня принимаю участие в церемонии закладки фундамента с участием компании Ansaldo.

Я неоднократно бывал в Азербайджане. Приезжал в Азербайджан еще будучи министром внешней торговли. А сегодня принимаю участие в церемонии закладки фундамента с участием компании Ansaldo.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

"Спустя несколько дней после освобождения азербайджанских территорий я совершил визит в вашу страну в составе делегации итальянского парламента. В то время мы посетили те места. Помню поездку в город Агдам, снимки, сделанные мною с минарета мечети. Я показал их на информационных каналах Италии. Эта поездка произвела на меня глубокое впечатление. Никто не мог представить такие разрушения", - добавил Адольфо Урсо.